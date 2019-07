Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di furto aggravato M. A., 55 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari, transitando in via del Collegio, hanno notato che con atteggiamento assolutamente sospetto, lasciava cadere una busta per poi allontanarsi repentinamente. Immediatamente intercettato dal personale, e recuperata la busta, hanno accertato che all’interno si trovasse un borsello rubato poco prima dall’oratorio di via del Collegio, e un rubato invece qualche ora prima all’interno del punto vendita Carpisa di via Manno.

Ricostruiti i fatti, l’uomo è stato arrestato.

L'articolo Cagliari, ruba un borsello all’oratorio: in manette 55enne proviene da Casteddu On line.