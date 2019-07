Quartu, nuovo incendio a Molentargius: il vento spinge il fumo sino al Poetto

Ancora emergenza incendi a Quartu Sant’Elena, nell’area di Molentargius. Un altro rogo è scoppiato nella tarda mattinata, con le maxi colonne di fumo ben visibili addirittura dalla zona di via Mercalli. Si tratta del secondo incendio nel giro di dodici ore: nella notte sino andati in cenere diversi ettari di macchia mediterranea e dei canneti nella zona di via Beethoven. Adesso, in un venerdì di luglio con temperature torride, ancora fuoco. Numerose le segnalazioni inviate dai nostri lettori, fortunatamente la situazione sembra essere già sotto controllo.

