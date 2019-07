I rilevatori selezionati, dovranno partecipare agli incontri informativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e a accessibili tramite app o su piattaforma. Dovranno, inoltre, gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati.

La selezione verrà fatta per titoli. Possono partecipare alla selezione tutti i maggiorenni, in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente ed i laureati.

Pubblicato l’avviso pubblico, dall’Amminsitrazione Comunale di San Nicolò d’Arcidano, per la selezioni di 3 rilevatori, in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’anno 2019.

A San Nicolò d’Arcidano cercansi tre rilevatori per il censimento Come candidarsi

“Da ottobre”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “partirà il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che da decennale diventa annuale. Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro”.

“Il nuovo censimento”, prosegue il primo cittadino, “produrrà annualmente i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio”.

“E’ una buona occasione”, conclude Cera, “per giovani disoccupati, per vivere una buona esperienza lavorativa/formativa e, al contempo, trarre un profitto economico che non guasta mai; i criteri di selezione sono severi, in linea con la delicatezza dell’incarico da svolgere con competenza e professionalità”.

Venerdì, 12 luglio 2019

