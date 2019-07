Aggredisce donna a Selargius, arrestato

Arrestato con l'accusa di aver aggredito e palpeggiato una donna di 53 anni in via Settembrini, a Selargius, un 45enne di Quart Sant'Elena, Diego Pisano, deve rispondere di violenza sessuale. L'allarme è stato dato ieri, a tarda sera, dalla stessa vittima che è riuscita a liberarsi dall'aggressore e ha presentato denuncia in caserma. Dopo una lunga caccia all'uomo, i carabinieri di Selargius e del Radiomobile di Quartu sono riusciti a risalire al sospettato anche grazie alle immagini di un impianto di video sorveglianza. Alla fine i militari lo hanno trovato nei pressi della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini: lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Uta, su ordine del pm Danilo Tronci. La vittima, soccorsa e visitata al pronto soccorso dell'ospedale cagliaritano Santissima Trinità, ha riportato sei giorni di prognosi per escoriazioni.