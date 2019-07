Incidente mortale a Sorso, tre auto coinvolte: chiusa la Ss 200

L’Anas comunica che la strada statale 200 ‘dell’Anglona’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’altezza del km 18,700, nel territorio comunale di Sorso. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità alternativa.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 3 veicoli e una persona è deceduta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

