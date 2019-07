Carambola auto su 131, due feriti gravi

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Due automobilisti sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali Brotzu e Santissima Trinità di Cagliari, a seguito di un incidente stradale che questa notte - poco dopo l'una - ha coinvolto alcuni veicoli che transitavano sulla statale 131, al chilometro 18 nei pressi di Monastir.

Una Citroen Xsara Picasso, con al volante un 50enne di Ussana, è stara urtata da due veicoli dopo aver urtato più volte sul guardrail. A bordo delle due auto, una Ford Focus e una Fiat 500, viaggiavano un sessantenne di Villanar e un turista francese (quest'ultimo rimasto illeso). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Dolianova, le unità del Radiomobile e i vigili del fuoco di Cagliari. Le unità mobili di rianimazione del 118 hanno soccorso i due automobilisti, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso.

Uno dei due è stato sottoposto nella notte a intervento chirurgico.