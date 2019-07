Capannone in fiamme a San Gavino. La sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari intorno alle 16 ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incendio di un officina meccanica, nel comune di San Gavino Monreale. Sul posto è stata inviava la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri e una dal comando di via Marconi ed in supporto un ABP (autobotte pompa).

All’arrivo sul posto l’incendio aveva coinvolto parte della struttura: uffici, il capannone e attrezzature. Coinvolti dalle fiamme anche vetture e automezzi nel piazzale di competenza della struttura. Non risultano feriti. In corso le indagini per stabilire le cause. Sul posto i Carabinieri per quanto di loro competenza.

L'articolo Paura a San Gavino, incendio in un’officina: colpiti capannone, uffici e attrezzature proviene da Casteddu On line.