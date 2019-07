Incidente stradale questa sera alle porte di Cagliari. Il conducente di un furgone, 51enne di Pimentel, per cause ancora in fase di accertamento, arrivato all’altezza della via Dolcetta, si è scontrato con uno scooter 300 condotto da un 35 enne di Cagliari. A causa dell’urto di modesta entità, il conducente dello scooter ha riportato diverse ferite tali da richiedere l’intervento del 118 che ha poi trasportato il malcapitato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso (per dinamica). Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Incidente alle porte di Cagliari: furgone contro scooter in via Dolcetta, un ferito grave proviene da Casteddu On line.