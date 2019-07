Il design incontra i carnevali della Sardegna

Domani al Librid con Mara Damiani, autrice di “Carrasecare Design”

Le tradizioni dei carnevali della Sardegna visti da un’altra prospettiva: quella del design. Ogni cosa che appartiene alla nostra cultura, dolci, gioielli, abiti, reperti archeologici, maschere carnevalesce, presentano uno stile e un colore già accuratamente studiato in passato.

Domani, al Librid di Piazza Eleonora, verranno raccontati attraverso le parole di Mara Damiani, autrice di “Carrasecare Design”. La pubblicazione, con testi in italiano e inglese, non vuole essere uno studio etnografico ma il gioco di un artista affermata che esplora 24 carnevali, prendendo spunto dai sapori e dai misteri di queste storie, mostrando al pubblico come l’immaginario della sua terra sia ricco di modernità.

Giovedì, 11 luglio 2019

