I pellegrini oristanesi bloccati in aeroporto per ore Erano diretti a Lourdes

Tutto il gruppo di pellegrini in partenza per Lourdes da Oristano, per il tradizionale pellegrinaggio, è rimasto bloccato all’aeroporto di Elmas.

I pellegrini che insieme all’arcivescovo emerito di Sassari monsignor Paolo Atzei, impegnato nel Convento di San Francesco, a Oristano, e all’arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, sono partiti alle 4 di questa mattina.

L’aereo della compagnia AlbaStar.Es sarebbe dovuto partire alle 7 e 30, ma la partenza è stata procrastinata di ora in ora.

I pellegrini sono riusciti a decollare solo alle 14 e 45.

Giovedì, 11 luglio 2019

