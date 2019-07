Festa e medaglia del Comune per Anita: la nonnina di Cagliari compie 103 anni

Festa a Pirri per il compleanno della Anita Lodde che ha compiuto 103 anni. Per la nonnina cagliaritana ospitata presso la “casa Valentino Ambu” a Pirri, gestita dall’associazione Oami, i saluti e gli auguri da parte del sindaco Paolo Truzzu, rappresentato per l’occasione dal consigliere comunale Fdi Antonello Floris. L’amministrazione, alla presenza dei parenti in festa, ha omaggiato la signora Anita con una medaglia del Comune di Cagliari e con una pergamena.

