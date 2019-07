Per la prima volta a Oristano un festival dedicato all’arpa

Continuano gli appuntamenti estivi organizzati da Comune, Assessorato al Turismo e Pro Loco

Proseguono gli appuntamenti estivi organizzati dal Comune, l’Assessorato al Turismo e la Pro Loco di Oristano.

Venerdì 12 luglio, le angeliche melodie dell’arpa si diffonderanno per piazza Eleonora. Alle 22, per la prima volta in città, Il festival “Arpe dal Mondo”, con le esibizioni di Marta Carrara e Yofre Brito.

Giovedì, 11 luglio 2019

