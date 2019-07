Il direttore del mensile Nigrizia a Oristano

Efrem Tresoldi parlerà dell’Africa nel quarto appuntamento con “Il Giardino del Centro”

Il quarto appuntamento della manifestazione “Il Giardino del Centro 2019”: M.U.R.I. Memorie, Umani, Resilienza, Identità avrà come ospite Efrem Tresoldi, direttore del mensile Nigrizia (la più autorevole rivista italiana sull’Africa.), che terrà un incontro dal titolo “Africa, Afriche la complessità di un continente”.

L’Occidente, la Cina e altre potenze emergenti del mondo hanno bisogno dell’Africa perché è il continente che detiene circa il 60% delle risorse minerarie e il 40% delle ricchezze agricole del pianeta. Per questo i conflitti che esplodono in Africa oggi sono spesso il risultato della corsa all’accaparramento delle sue risorse da parte di imprese multinazionali e dei loro governi. Nonostante ciò vi è un movimento dal basso dei popoli africani che si mobilitano per rivendicare diritti e democrazia.

Appuntamento per venerdì 12 luglio, alle 21, nel giardino del Centro Servizi Culturali di Oristano.