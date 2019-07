La sicurezza grazie alla tecnologia. Furbetto in auto travolge un ciclista a Monserrato e scappa alla rotatoria: incastrato dalle telecamere. Quelle del progetto Oscar-Sicurezza Stradale, che su Fb ha diffuso il video dell’episodio: “Con il sistema di videosorveglianza attivo abbiamo ricostruito la dinamica di un incidente ai danni di un ciclista, fortunatamente rimasto illeso ma che non ha ricevuto il dovuto soccorso da parte dell’automobilista che ne ha causato la caduta non dando la precedenza all’ingresso della rotatoria. Il sistema di rilevazione targhe ci ha consentito l’individuazione e l’intervento sanzionatorio”. Un esempio da imitare in altri Comuni, in situazioni come questa.

Fonte: Casteddu On Line