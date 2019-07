Università di Cagliari, presentata l’offerta formativa per l’AA. 2019/2020: iscrizioni dal 16 luglio

Anche per l’A.A. 2019/2020 l’Ateneo cagliaritano mantiene un’offerta didattica diversificata e multidisciplinare , risponde alle esigenze del territorio con una programmazione didattica aggiornata e più attenta alle esigenze di occupabilità, attiva, per quanto possibile, percorsi flessibili per le diverse tipologie di studenti: lavoratori, con famiglia, con disabilità, ecc.

L’Università di Cagliari continua a dare risposta alla richiesta di formazione di figure professionali quali quelle necessarie al Sistema Sanitario Nazionale sulla base della programmazione regionale e al Sistema scolastico regionale attraverso i corsi di formazione per gli insegnanti della Scuola. Tutto ciò è finalizzato a valorizzare al massimo i nostri giovani e ad evitare la dispersione delle intelligenze, risorsa primaria per lo sviluppo dell’isola, contribuendo a scongiurare l’emigrazione intellettuale.

La nuova offerta formativa è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa dal Prorettore vicario Francesco Mola (il Rettore Maria Del Zompo era assente per motivi di salute), dal Direttore Generale Aldo Urru, dal Prorettore alla Didattica Ignazio Putzu e dalla Dirigente della Direzione Didattica Pina Locci. All’incontro con i giornalisti ha partecipato anche Gaetano Melis, Dirigente della Direzione per la Ricerca.

“Intorno ai corsi di laurea c’è una vera infrastruttura costituita dai servizi agli studenti – spiega il Prorettore vicario, Francesco Mola – Non parliamo di una cattedrale nel deserto, ma di un sistema integrato che mette al centro lo studente. E’ ormai attivo anche un sistema di tutela di chi si iscrive, che prevede agevolazioni sul reddito e riconoscimenti del merito. Contestualmente l’Ateneo prosegue nella politica della internazionalizzazione, che proietta gli studenti in una dimensione internazionale”.

“Quello sulla didattica è un vero piano strategico – aggiunge il Prorettore per la Didattica,Ignazio Putzu – Ogni azione è costruita secondo una logica unitaria, non attraverso interventi a spot”.

“Per supportare efficacemente l’attività didattica – è il commento del Direttore Generale,Aldo Urru – l’Ateneo sta proseguendo le proprie politiche di qualità nell’organizzazione, nell’utilizzo delle risorse e negli investimenti nel supporto al diritto allo studio. L’Ateneo si è dotato da anni di un’organizzazione in qualità applicando il sistema AVA orientato alla soddisfazione degli utenti, principalmente degli studenti oltre che delle imprese e del territorio, relativamente al quale ha ottenuto anche un’ottima valutazione nella procedura di accreditamento quinquennale da parte dell’ANVUR e del Ministero con un giudizio “B” più che soddisfacente, alla pari dei migliori atenei italiani. In questo quadro verrà nei prossimi mesi migliorata anche l’organizzazione delle direzioni, con la creazione di direzioni focalizzate sui servizi agli studenti e sulle attività di investimento propedeutiche al loro miglioramento. L’Università di Cagliari supporta il diritto allo studio con oltre 27 milioni di euro, a fronte di tasse tra le più basse d’Italia e un’estensione degli esoneri pari al 47% degli iscritti”.

L’OFFERTA FORMATIVA 2019/20 IN SINTESI: UN NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE, “ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE”

L’offerta didattica dell’Ateneo si articola in:

38 corsi di laurea triennali,

38 magistrali (di cui 1 di nuova istituzione),

5 magistrali a ciclo unico.

In coerenza con le proprie linee strategiche e i propri obiettivi, l’Ateneo ha attivato un nuovo Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate e la ri-attivazione del corso di Igiene Dentale.

Il nuovo corso di laurea magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate nasce dall’esigenza di completare la formazione accademica negli ambiti delle Scienze Motorie. Il nuovo corso di laurea conferisce competenze altamente qualificate nel campo delle attività motorie e sportive, preventive e adattate, in relazione al genere, alle varie fasce di età e alle differenti espressioni di disabilità cronica e stabilizzata, contestualmente ad una adeguata preparazione nell’applicazione delle metodologie e delle tecniche proprie di tale ambito, con capacità autonome di formazione, aggiornamento e comunicazione. Essendo il prosieguo di studi triennali, il corso risalta la parte clinica e di teoria dell’esercizio applicabile alle diverse patologie croniche sistemiche. Il corso tende, inoltre, a migliorare la cultura e la didattica delle Scienze Motorie applicabile in contesti sportivi e scolastici.

Le potenzialità di sviluppo dei diversi settori riguardano il loro inquadramento generale all’interno della rete ospedaliera territoriale, all’interno di contesti sportivi incluso le abilità di gestione manageriale degli stessi, all’interno di istituti scolastici primari e secondari. Inoltre, ancora, il corso dà enfasi alla formazione scientifica, di base ed applicata, fornendo strumenti per la ricerca scientifica e tecnologica, che permettano l’iscrizione anche a corsi di studi superiori, come il dottorato di ricerca.

L’interesse che questo percorso formativo esercita nei laureati triennali, occupati e non, è notevole, sia per quanto riguarda l’ambizione a poter completare il proprio percorso formativo, sia per poter accedere agli sbocchi professionali di ambito clinico, sportivo e didattico per i quali è richiesto il titolo accademico magistrale. A tal proposito si evidenzia la forte esigenza di docenti specializzati da parte della Scuola in ragione di una massiccia uscita di dette figure professionali dal mercato del lavoro.

L’OFFERTA INTERNAZIONALE

L’Ateneo procede nella internazionalizzazione della propria offerta sia nei corsi di triennali e magistrali (primo e secondo livello, ciclo unico) sia nei dottorati di ricerca (terzo livello).

RAFFORZAMENTO DELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO: 5 PERCORSI DI DOPPIO TITOLO (VALIDI IN DUE PAESI) E 7 NUOVI DOTTORATI INTERNAZIONALI

Nel prossimo anno accademico saranno attivi nei corsi di studio 5 percorsi di doppio titolo:

Ø laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale con la University of Applied Sciences, Bielefeld, Germany;

Ø bachelor International Studies in Management (ISM) con la Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic;

Ø laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Curriculum Tecniche e tecnologie di risanamento ambientale) con la Politecnica di Cracovia;

Ø Licence mention Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)

con la Université Paris-Nanterre, Francia;

Ø laurea magistrale di Relazioni internazionali (Curriculum Diplomatic and Area Studies) con la Moscow State Institute of International Relations (MGIMO, Russia);

Ø Curriculum in International Management (IM) all’interno del corso di laurea in Economia Manageriale

Ø Corso di laurea Magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence;

L’obiettivo di accrescere la dimensione internazionale dell’Ateneo e la sua attrattività è perseguita attraverso una serie di azioni, quali:

ü potenziamento della mobilità studentesca;

ü potenziamento dell’offerta formativa in lingua inglese;

ü supporto linguistico – attraverso l’organizzazione di corsi tramite il Centro Linguistico di Ateneo;

ü corsi di italiano per stranieri, erogati dal Centro per l’insegnamento dell’italiano a stranieri (CIS), volti a potenziare la presenza di studenti stranieri iscritti ai CdS dell’Ateneo, anche ma non solo a livello di scambi Erasmus;

ü prosecuzione dei programmi “Visiting Professor”;

ü attivazione di accordi che portino al conseguimento di un titolo congiunto/doppio, anche a livello di dottorato;

Inoltre, la politica di internazionalizzazione dell’offerta formativa, in questo caso congiuntamente a quella della ricerca, prosegue con i dottorati internazionali: nel prossimo anno accademico saranno attivi presso l’Ateneo ben 9 dottorati internazionali, di cui 7 del tutto nuovi.

PROGETTO DI ATENEO PER LA LINGUA INGLESE

Per l’anno accademico 2019/2020, tutti gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dovranno obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua Inglese (comprensivo di test computerizzato + colloquio orale) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo nell’ambito del Progetto “Lingua Inglese UNICA CLA”.

La circolazione internazionale degli studenti è legata alla conoscenza delle lingue straniere. Molti studi mostrano che una buona conoscenza della lingua inglese (oltre che, più generale, delle lingue straniere) aumenta fortemente le opportunità formative degli studenti a livello internazionale e l’occupabilità dei laureati. Per questo l’Università degli Studi di Cagliari ha messo a punto un progetto di consolidamento e sviluppo delle competenze in lingua inglese degli studenti dell’Ateneo, a tutti i livelli. In particolare, il Nuovo Progetto UniCa prevede il raggiungimento del livello B2 del QCR (Quadro comune di riferimento europeo) in lingua inglese al termine del percorso triennale di tutti gli studenti dell’Ateneo, con lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio, e una Certificazione Internazionale per gli studenti dei Corsi Magistrali.

PROGRAMMI ERASMUS+ E GLOBUS

I partner stranieri dell’Università degli Studi di Cagliari, all’interno del programma di mobilità Erasmus+ studio, sono sempre più numerosi. Per il periodo 2018/2019 sono stati attivati oltre 978 accordi di mobilità che coinvolgono le più diverse aree disciplinari. Il numero degli studenti in uscita per attività di studio/titocinio presso aziende e centri di ricerca, pubblici e privati, situati sul territorio comunitario o extracomunitarie sarà di circa 1259. Si tratta di un dato previsionale in quanto la mobilità è ancora in corso per cui gli studenti stanno svolgendo l’esperienza all’estero e altri devono ancora partire in quanto i bandi di selezione sono nella fase di espletamento.

Per quel che attiene alla mobilità studentesca in entrata, gli studenti stranieri iscritti ai Corsi di Studio dell’Ateneo sono 301, cui si aggiungono 54 dottorandi.

I NUOVI SERVIZI AGLI STUDENTI: ORIENTAMENTO E COUNSELINGPSICOLOGICO

Di seguito, si segnalano alcune delle principali novità riguardanti i servizi agli studenti.

TUTORAGGIO DI ORIENTAMENTO

Nel quadro del nuovo progetto di Orientamento Unica_Orienta (attivato a valere sui fondi POR-FSE 2014-2020), in ciascuna Facoltà è stato istituito Servizio tutoriale di orientamento finalizzato a sostenere lo studente a partire dagli ultimi tre anni della scuola superiore di secondo grado e durante il suo primo anno di corso universitario, con modalità di accoglienza strategiche e di assistenza/affiancamento per il recupero dei debiti formativi dopo il test di ingresso all’università, per favorire una rapida e piena integrazione nelle attività del corso di studi prescelto, migliorare la regolarità e ridurre l’abbandono universitario. I tutor di orientamento, oltre a svolgere attività di informazione e contatti nelle scuole, supportano le matricole nel loro percorso di studi al fine di aiutarle a migliorare le loro performance. Il Servizio tutoriale è integrato con studenti collaborati a tempo parziale dedicati e selezionati per lo svolgimento di attività di orientamento. Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con i Dirigenti Scolastici delle reti di scuole della Sardegna centro-meridionale.

COUNSELING PSICOLOGICO NELLA SCELTA UNIVERSITARIA

Dal 10 gennaio al 10 luglio 2019 si sono rivolti al Servizio di Counseling psicologico 133 studenti. Di questi, 46 hanno terminato il percorso di supporto psicologico (di cui 20 hanno effettuato il colloquio di follow-up a 3 mesi dal termine), 22 stanno attualmente portando avanti il percorso di supporto psicologico e concluderanno entro luglio 2019, 2 hanno interrotto il percorso di supporto psicologico prima del termine e 49 sono in lista di attesa a partire da Settembre 2019. Per 14 studenti non si è riuscito a concordare l’inizio del percorso di supporto psicologico per via della lista d’attesa troppo lunga rispetto alla difficoltà presentata oppure perché già laureati. Per questi si è comunque indicato l’invio presso i servizi di salute mentale territoriale rispetto alla ASL di appartenenza (es.: consultorio; centro di salute mentale).

Il Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo (anche questo parte integrante del progetto Unica_Orienta) nasce primariamente per rispondere alla domanda di adattamento ottimale al contesto universitario da parte degli studenti. Inoltre, la presenza e l’operatività del Servizio potenzia la qualità dell’offerta dei servizi di Ateneo, allineandolo agli altri sul territorio nazionale e alle realtà accademiche internazionali. L’utilità del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo si è resa evidente fin dall’inizio dell’attività. Gli studenti, infatti, hanno accolto con grande entusiasmo l’opportunità di usufruire del supporto psicologico offerto in modo gratuito e confidenziale.

L’elevata numerosità degli studenti che si sono rivolti al servizio, così come le richieste di accesso che arrivano con frequenza quotidiana (via e-mail all’indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente ai numeri 070.6752480 e 070.6752143), sottolineano infatti il bisogno crescente da parte dei nostri studenti di affrontare tutte quelle difficoltà di natura emotiva, personale, familiare o interpersonale che possono interferire anche con il loro rendimento accademico e con l’adattamento al contesto universitario. È quindi di fondamentale importanza continuare ad accogliere, valorizzare e supportare le richieste dei nostri studenti e offrire loro la possibilità di uno spazio di ascolto attivo, protetto e professionale per rinforzare le risorse cognitive, emotive e relazionali già in possesso degli studenti per stimolare nuove prospettive e strategie di fronteggiamento delle difficoltà più funzionali.

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Anche quest’anno, infine, l’Ateneo prosegue nella sua politica di fattivo sostegno all’implementazione del diritto allo studio con una serie di importanti azioni, quali:

No tax area fino a 23. 000 euro di reddito ISEE: ESONERO TOTALE dal pagamento delle tasse, per gli studenti con un ISEE entro i 23.000,00 Euro.

Esonero totale, senza valutazione della condizione economica, per:

ü Beneficiari e idonei per le borse di studio concesse dall’ERSU di Cagliari;

ü Studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o portatori di handicap;

ü Diplomati con 100/100 e lode o 100/100;

ü Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano o beneficiari di accordi con Atenei stranieri o richiedenti asilo/rifugiati.

Premio “miglior laureato” riservato a coloro che concludono il percorso di studi in regola con merito. L’Ateneo ogni anno seleziona 2 studenti per ciascuna delle sei Facoltà (uno per un corso di laurea triennale e uno per un corso di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico), cui attribuire un premio in denaro di 1.000 euro lordi. È previsto, inoltre, per ciascun corso di studi un premio in denaro per il miglior laureato in corso.

Premio per gli studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrali biennali dell’Ateneo: i requisiti per poterne beneficiare saranno resi noti entro il mese di luglio 2019.

DOTTORATI DI RICERCA

Per quel che attiene al terzo livello dell’offerta formativa, nell’A.A. 2019/2020 saranno attivati i seguenti Corsi di Dottorato del CICLO XXXV:

DOTTORATI SINGOLI

Fisica

Ingegneria civile e Architettura

Ingegneria industriale

Matematica e Informatica

Scienze giuridiche

DOTTORATI INTERNAZIONALI

Storia, Beni culturali e Studi internazionali

Scienze e tecnologie della Terra e dell’Ambiente

Scienze e tecnologie per l’innovazione

Studi filologico-letterari e storico-culturali

Scienze economiche ed aziendali

Neuroscienze

Ingegneria elettronica ed informatica

Medicina molecolare e traslazionale

Scienze della Vita dell’Ambiente e del Farmaco

DOTTORATI CONVENZIONATI

Scienze e tecnologie chimiche – SEDE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

L’Ateneo ha finanziato per il ciclo XXXV N.88 borse di studio di cui 40, grazie alla collaborazione con la Regione Sardegna, su fondi del POR Sardegna FSE 2014/2020.

Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/2020 – per il ciclo XXXV uscirà entro luglio 2109.

