Maltempo in Grecia, morti 6 turisti e 30 feriti a causa di una tempesta

Almeno 6 cittadini stranieri, tra cui due bambini, sono rimasti uccisi in Grecia in seguito a un tornado e a forti grandinate accompagnate da violente piogge. All’incirca per 20 minuti la tempesta ha flagellato la parte settentrionale del Paese e provocando cadute di alberi e facendo crollare tetti di case. Almeno 30 persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riportano i media, le vittime sono un cittadino russo e suo figlio di due anni, morti in un hotel termale a Kassandra, una coppia ceca, morta nella città di Propontida, e una turista romena e suo figlio, rimasta uccisa dopo essere stata colpita dalla caduta del tetto di un edificio. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i Consolati in Grecia stanno verificando queste informazioni.

