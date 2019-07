Suv prende fuoco, paura nel centro di Oristano / Video

Suv prende fuoco, paura nel centro di Oristano Il veicolo stava percorrendo la via Cagliari. Illeso il conducente

Attimi di grande paura questa mattina dopo le 10, a Oristano, dove un suv Mercedes ha preso fuoco.

Il veicolo stava transitando lungo la via Cagliari, a quell’ora molto trafficata, quando l’autista, un uomo di origini venete residente a Oristano, ha notato del fumo uscire dal vano motore. Ha subito svoltato in via Tharros.

Giusto il tempo di parcheggiare e il monovolume è stato avvolto dalle fiamme. L’autista si è messo in salvo e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e soprattutto evitato che si propagasse.

Gli agenti della Squadra volante della polizia hanno bloccato il traffico nella zona ed eseguito i primi accertamenti. Si pensa che un cortocircuito possa aver causato l’incendio.



