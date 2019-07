Salute mentale: a Oristano un ciclo di incontri per sconfiggere il pregiudizio

Organizzato dall’associazione Mesanìa

A Oristano un ciclo di incontri dedicato al tema della salute mentale. Organizzato dall’associazione Mesanìa, avrà inizio mercoledì 17 luglio alle 18, al Librid, in Piazza Eleonora.

La rassegna di appuntamenti, chiamata “Sensibilmente”, ha come obiettivo portare il tema della salute mentale fra le persone, sensibilizzare, fare rete e favorire la lotta allo stigma sul territorio.

Nel primo incontro animerà il dibattito Giovanni Casula, educatore professionale che da anni è impegnato in Italia e, ora, all’estero (Svizzera) nei servizi socio sanitari.

Casula è autore del libro “Benvenuto in Psichiatria. Storie e incontri di straordinaria follia” edito da Unicopli Milano. Durante l’incontro Giovanni Casula racconterà alcuni aneddoti della sua esperienza di educatore ma anche di uomo, non da un punto di vista solo medico, per aprire una “finestra” su un mondo ancora, purtroppo, poco conosciuto e troppo stigmatizzato.

L’associazione Mesanìa è nata a febbraio 2018. Il nome deriva dalla lingua sarda, e significa “stare nel mezzo”, “che sta nel mezzo”, nel senso di fare da collante, mediare, creare una rete, e diventare un portavoce fra utenza e servizi.

Gli altri appuntamenti di “Sensibilmente” si terranno tutti in Provincia di Oristano. Le date non sono ancora state definite. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook dell’associazione.