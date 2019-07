Incendio in uno yacht, nessun ferito

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - Un incendio è scoppiato nella sala macchine di uno yacht in navigazione ad un miglio dalla costa delle acque di Capo Sant'Elia.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa del 115 dalla Capitaneria di Porto. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 9.40, con una motobarca di Pronto intervento e il Nucleo Sommozzatori. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, raffreddamento e di messa in sicurezza della barca.

Il Nucleo Sommozzatori ha provveduto alla ricerca di eventuali persone nelle acque intorno all'imbarcazione: nessun problema per le persone a bordo. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Cagliari. (ANSA).