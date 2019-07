Paura su uno yacht a largo di Capo Sant’Elia: scoppia un incendio a bordo

Paura a bordo di uno yacht a un miglio dalla costa di Capo Sant’Elia, per un incendio divampato nella sala macchine. La Sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale ha inviato sul posto la motobarca di pronto intervento e il Nucleo Sommozzatori. In corso le operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza.

Si è provveduto alla ricerca di eventuali persone coinvolte a bordo e nelle acque circostanti l’imbarcazione, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolti. Sul posto la Capitaneria di Porto di Cagliari.

