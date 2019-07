Scontro frontale tra due auto questa mattina all’incrocio tra via Rosselli e Via Barbagia a Quartucciu. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto anche i soccorritori inviati dal servizio di emergenza del 118, ma fortunatamente non c’è stato nessun ferito. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia municipale.

L'articolo Frontale tra due auto all’incrocio a Quartucciu proviene da Casteddu On line.