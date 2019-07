Hashish e denaro contante in casa: nei guai 20enne a Quartu

Trentotto dosi di hashish, denaro contante (ritenuto provento dell’attività di spaccio) e materiale per il confezionamento è risultato della perquisizione personale e domiciliare nei confronti i R.M., 20enne, di Quartu. I militari della Norm al termine delle formalità hanno proceduto ad arrestare il giovane per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in regime di domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per oggi.

