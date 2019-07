Smart divorata dalle fiamme nella notte a Quartu

Ancora un’auto in fiamme. Stavolta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte a Quartu per l’incendio di un’auto in sosta in piazza VI Novembre. La Sala operativa ricevuta la segnalazione poco dopo le 2 ha inviato una squadra che con un’autopompa ha spento le fiamme che hanno coinvolto l’intera vettura e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

