Schianto sulla vecchia Orientale, 53enne cagliaritano muore al Brotzu dopo due settimane

Non ce l’ha fatta Alessandro Bandinelli, il 53enne cagliaritano, rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente lo scorso 26 giugno sulla vecchia orientale al chilometro diciotto, nel territorio di Quartucciu. La sua auto, una Clio, si era schiantata con un furgoncino. Terribile l’impatto. E’ morto ieri all’ospedale Brotzu, dopo aver combattuto per due settimane fra la vita e la morte. Aveva infatti riportato gravissime ferite.

Nell’incidente erano rimaste lievemente ferite anche altre due persone.

