“Hodor” all’Isolotto d’Ogliastra: l’elicottero atterra sul super yacht lusso -VIDEO

Non sono scene da tutti giorni quelle a cui in parecchi hanno assistito oggi nella costa ogliastrina: il super yacht lusso Hodor, al largo dell’isolotto d’Ogliastra, attende qualcuno, probabilmente il magnete che ne è proprietario, che arriva sobriamente in elicottero e atterra tranquillamente sulla mega yacht.

Non sono mancate foto e video come quelle condivise dalla pagina facebook Santa Maria Navarrese.

Eccolo