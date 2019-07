Quartu, due pedoni morti nel 2019: ecco tutte le strade a rischio della città

Lo scorso anno lungo le strade quartesi sono stati investiti 20 pedoni, di cui 15 sulle strisce pedonali. Tra questi uno con esito mortale. E quest’anno il bilancio parla già di due morti. Sono i dati che emergono dalla statistica degli incidenti stradali rilevati dal Corpo di Polizia Locale di Quartu Sant’Elena.

Nel 2019 si sono già verificati 7 incidenti con investimenti di pedoni, di cui 2 con esito mortale, quasi tutti sulle strisce pedonali. Le strade con il più alto livello di incidentalità sono via Marconi, via Cagliari, via Fiume, viale Colombo e via Leonardo da Vinci, “ma nessuna strada”, spiega il comunicato di via Porcu, “può ritenersi realmente sicura”, anche perché, “troppi automobilisti”, accusa il comandante della municipale quartese Maurizio Virdis, “non conoscono le regole del codice della strada o guidano con poca prudenza”.

