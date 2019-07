Cagliari, caos ascensori a Castello: guasti il giorno dopo l’apertura

È caos ascensori nel rione di Castello. Due su quattro non funzionano. Arrivano lamentele anche sugli altri due. Riaperti ieri mattina dopo anni, gli elevatori che devono garantire l’accesso all’antico rione cittadino che svetta sulla città creano ancora problemi. “Ho provato stamattina gli ascensori”, scrive un utente sulla pagina facebook Abitanti di Casteddu de susu, “ricapitolando: non funziona l’ascensore da Terrapieno ai campetti. Quello dai campetti a via Martini funziona ma scendono continuamente gocce dalla bocchetta centrale del condizionatore. Poco male se si è da soli, se si sale in gruppo chi è al centro si trova ogni secondo una goccia in testa. Preciso che non c’è nessun cartello che indica il non funzionamento dell’ascensore di giù. Di fatto senza quello, l’altro è quasi inutile”.

Altri utenti postano il video che dimostra lo stop all’ascensore che collega viale Regina Elena con la terrazza Umberto I del bastione di Saint Remy. Polemiche anche per l’ascensore di Santa Chiara.

