Cibò Qibò festeggia i 25 anni con un locale più grande e nuovi menù

Un restyling del locale, con una nuova sala che trasforma l’ambiente in un open space. È il regalo che il ristorante pizzeria di Terralba Cibò Qibò si è donato per festeggiare i 25 anni di attività e che intende condividere con i clienti durante una speciale nuova inaugurazione, in programma domani, giovedì 11 luglio, dalle 19.30, nel rinnovato locale in via Marceddì 193.

Dopo un quarto di secolo gustoso e creativo, Gigi, Chicca, Ivana e Pina Saba, brindano a un nuovo inizio, con il gusto e la qualità che ha sempre contraddistinto la loro cucina e che propongono anche nei nuovi “menù dei 25”: come gli anni e come il costo fisso.

“Si tratta di menù speciali”, anticipano i fratelli Saba, “sempre diversi e sempre sorprendenti”.

Come sorprendente è la trasformazione del locale, tra i più apprezzati in provincia di Oristano.

“Abbiamo rinnovato il Cibò Qibò in un open space, per accogliere con professionalità ed eleganza tutti i tipi di eventi e abbiamo realizzato una nuova sala adiacente. La sala è multifunzione, tecnologicamente attrezzata, con una capienza di 50 persone, ideale per piccole convention e meeting di lavoro”, raccontano i fratelli e titolari dell’attività, ripercorrendo con orgoglio le tappe della loro lunga e lusinghiera carriera.

Una storia iniziata con il distacco dall’Isola e dalla famiglia, alla ricerca ciascuno della propria strada. Una tragitto tra la Penisola e l’Europa, che riconduce a casa e a un percorso comune, nel quale riunire esperienze e competenze.

“In occasione del Natale del 1989 ci ritrovammo insieme: ciascuno ad aprire le proprie valigie, ognuna colma di differenti competenze”, ricordano i fratelli Saba. “Solo con poche parole realizzammo di avere tutti la stessa ambizione e aprimmo la nostra prima attività, grazie alla quale abbiamo avuto il piacere di conoscere e farci conoscere da persone speciali”.

Le stesse che continuano a credere in loro da quando nel 1994 nasce l’attuale Cibò Qibò e che festeggeranno con Gigi, Chicca, Ivana e Pina Saba anche questo importante traguardo, accolto con un nuovo allestimento, una ravvivata creatività in cucina, che conserva, però, la ricchezza delle produzioni locali a vero Km 0.