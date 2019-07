Inaugurata la piscina comunale nel parco di Norbello

Alla presenza di tanti bambini il sindqco di Norbello Matteo Manca ha inaugurato stamane la piscina comunale nel Parco sportivo di Norbello.

La struttura, costata 120.000 euro di risorse del bilancio comunale, è pensata soprattutto per i più piccoli e per i portatori di handicap. L’impianto si inserisce in un già ricco panorama di offerte sportive in un’area dedicata alla attività sportiva e di aggregazione dov’è presente la palestra, il campo di calcio a 11, un campo di calcetto, la zona per la corsa e le camminate, la pista utilizzata per le a cavallo.

La struttura sarà operativa dal 12 luglio al 31 agosto, per informazioni e modalità di ingresso e pagamento, ci si può rivolgere agli uffici comunali.

Mercoledì, 10 luglio 2019

