Il fulmine sulla strada: il video choc del maltempo che si sta abbattendo sull’Adriatico dal nostro giornale partner Quotidiano.net. Qui il video: https://www.quotidiano.net/cronaca/fulmine-pescara-1.4687499?fbclid=IwAR3a4NtzDfTp4ajycEd4p1UScpku6iDAD2hyeU_N6YGj5iprtfnhe3gV–Q. Ecco anche gli aggiornamenti in diretta: “Numerose le persone rimaste ferite, che stanno chiedendo aiuto al pronto soccorso di Pescara. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto e tetti danneggiati e parabrezza e vetri infranti. E’ uno scenario apocalittico: alberi sradicati e crollati sulle auto parcheggiate letteralmente sventrate, con un autobus costretto a fermarsi in mezzo alla strada. Tutti gli uomini dei Vigili del fuoco sono impegnati in interventi urgenti. Diversi i sottopassaggi allagati anche a Francavilla al Mare dove, al foro, un’auto è rimasta bloccata dalla valanga d’acqua per fortuna senza danni al conducente. Tante le auto in coda dentro la galleria che la collega a Pescara, luogo dove gli automobilisti hanno trovato riparo in attesa dei soccorsi. L’allarme lo aveva dato ieri la Protezione Civile, ma una grandinata cosi era decisamente inattesa.

In pieno centro acqua fino a 10 cm. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che stanno gestendo le numerose richieste di intervento. Ai colli si è creata una frattura nel manto stradale e il sindaco, Carlo Masci, ha attivato la somma urgenza per il ripristino.

Tante le testimonianze e i video che si stanno diffondendo sui social a testimonianza della violenza e gravità del fenomeno. In particolare, in questo video diffuso sui social che dovrebbe provenire dalla costa adriatica, e in particolare dalla zona di Pescara, si può cogliere appieno la violenza dell’evento atmosferico scatenatosi sulla costa abruzzese.

