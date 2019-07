Porta a porta a Cagliari, niente sciopero dei lavoratori: c’è la tregua, la raccolta è salva

Si risolve per ora positivamente la vertenza dei lavoratori

dell’appalto per la raccolta differenziata del Comune di Cagliari: la

tregua è stata sancita nel corso dell’incontro di oggi tra i sindacati

di categoria e le aziende interessate che, sostanzialmente, si sono

impegnate a risolvere tutte le problematiche aperte. La protesta, che

la settimana scorsa aveva portato all’apertura della procedura di

raffreddamento, era legata alle condizioni di disagio vissute dai

lavoratori: doppi turni e orari di lavoro estenuanti, mancata

programmazione delle ferie e, da parte di due delle tre società

coinvolte – la Cooplat e la Econord – persino una sottrazione di una

indennità in busta paga. “In seguito agli impegni presi oggi – ha

detto Franco Spano della Fp Cgil Cagliari – sospendiamo la

mobilitazione ma deve essere chiaro fin da ora che vigileremo sul

rispetto degli accordi presi e verificheremo puntualmente che nella

prossima busta paga venga restituito quanto sottratto ai lavoratori”.

Fra gli impegni assunti dalle aziende, anche la disponibilità a

garantire dalla prossima settimana i dispositivi di protezione

individuale, ovvero le scarpe antinfortunistica, i guanti e l’insieme

delle attrezzature indispensabili per svolgere il lavoro in sicurezza.

