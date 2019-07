Porto Alabe diventa spiaggia amica, con la sedia Job per disabili Da venerdì attivo il servizio voluto dal Comune

Arriva la sedia Job nella marina di Tresnuraghes. Da venerdì prossimo, 12 luglio, anche i disabili potranno scendere in spiaggia e godere del bel mare di Porto Alabe.

Lo ha reso noto la vicesindaco del Comune di Tresnuraghes Gabriella Sanna, che ha annunciato anche il perfezionamento della passerella di ingresso alla spiaggia.

“La sedia”, spiega la vicesindaco Sanna,”sarà a disposizione dei bagnanti che ne hanno bisogno nel punto di accesso che abbiamo denominato spiaggia amica, con ingresso in piazza dei Tamerici”.

I bagnini si occuperanno di portarla nel punto di accesso alla spiaggia e, in totale autonomia, gli accompagnatori dei bagnanti che ne hanno bisogno potranno utilizzarla per arrivare e andare via dalla spiaggia.

“La sedia”, conclude Gabriella Sanna, “sarà a disposizione dalle 10 alle 19, ma nel caso in cui qualcuno ne avesse necessità in altri orari, può richiederne l’utilizzo anche prima.

Il Comune di Tresnuraghes ha anche predisposto una sorta di regolamento per l’utilizzo della “carrozzina mare”: ritira la sedia, goditi il mare e concluso l’utilizzo, riponi la sedia al suo posto, per permettere a chi verrà dopo di te di trovare lo stesso servizio.

Mercoledì, 10 luglio 2019

