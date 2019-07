Cagliari, grave scontro in viale Elmas: scooterista 26enne in codice rosso

Grave incidente in viale Elmas a Cagliari.

Una Smart condotta da un 35enne di Cagliari e proveniente da via del Commercio, ha eseguito una svolta a sinistra per dirigersi in viale Elmas. Alla sua sinistra, un veicolo si è fermato per farla uscire ma, come ha effettuato la svolta, si è scontrata con uno scooter guidato da un tunisino di 26 anni diretto verso piazza Sant’Avendrace.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

