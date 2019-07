L’Assl corre ai ripari: in ospedale Tac in funzione e più climatizzazione

È peraltro in arrivo una nuova Tac di ultima generazione che sarà installata presso l’ospedale di Oristano e si stanno predisponendo le modalità per la sua entrata in funzione.

L’Assl precisa che, nei giorni scorsi, le urgenze sono sempre comunque state garantite grazie alla collaborazione dei servizi di Radiologia degli ospedali di San Gavino e Ghilarza, mentre i pazienti che avrebbero dovuto sottoporsi a esame programmato saranno richiamati per concordare un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. L’Unità Operativa di Radiologia sta predisponendo infatti dei turni straordinari per consentire ai pazienti il recupero della prestazione nel minor tempo possibile.

È stata ripristinata questa mattina in tempi record la Tac installata presso il Servizio di Radiologia del corpo Dea, ferma da domenica scorsa a causa del guasto di una scheda che ne ha impedito l’utilizzo. Grazie all’arrivo di alcuni componenti arrivati dalla Germania, la Tac è ora nuovamente funzionante.

L’Assl corre ai ripari: in ospedale Tac di nuovo in funzione e potenziata la climatizzazione Ieri era stato il sindaco di Oristano a denunciare i nuovi problemi e ad annunciare un’iniziativa con l’assessore regionale

Gli operatori del Servizio Tecnico Ats-Assl Oristano hanno ripristinato anche l’impianto di climatizzazione del blocco operatorio dove, a causa delle eccessive temperature, gli interventi programmati sono stati sospesi nella giornata di ieri, mentre sono state sempre garantite le urgenze.

Nei giorni scorsi era stata effettuata l’installazione di un nuovo gruppo frigo presso il corpo Dea (che comprende il blocco operatorio e le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, Radiologia e Pronto Soccorso) destinato a potenziare l’attuale impianto. Non era stato possibile mettere in funzione le nuove macchine a causa dell’assenza di alcuni componenti, immediatamente richiesti al costruttore dal Servizio Tecnico Assl e arrivati nella mattinata di oggi: ciò consentirà l’entrata in funzione del nuovo impianto e la ripresa delle operazioni programmate.

La Ats-Assl di Oristano, i cui operatori hanno lavorato intensamente in queste ore per il ripristino dei servizi, si scusa con gli utenti per i disagi arrecati.

Ieri a tarda sera era stato il sindaco di Oristano Andrea Lutzu a lamentare in consiglio comunale i gravi problemi del nosocomio cittadino e ad annunciare una nuova iniziativa con gli amministratori del Distretto sanitaria e un nuovo confronto pubblico nelle settimane prossime con l’assessore regionale alla sanità Mario Mele.

Mercoledì, 10 luglio 2019

