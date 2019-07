I dipendenti dell’Aras minacciano lo sciopero della fame

Minacciano lo sciopero della fame i 250 dipendenti dell’Aras nel caso non venisse applicata la legge regionale per il passaggio all’agenzia regionale Laore. I lavoratori in protesta hanno manifestato stamane davanti al palazzo del Consiglio regionale, in via Roma, a Cagliari.

Veterinari, agronomi, tecnici di laboratorio e amministrativi di Aras, inquadrati con contratto privato, sono impegnati da 37 anni nelle campagne sarde, a supporto degli allevatori, nel servizio di benessere animale e di assistenza tecnica in zootecnia, e rischiano di ritrovarsi senza lavoro. Per questo motivo, chiedono un intervento al presidente della Regione, Christian Solinas perché vengano tutelati i loro diritti.

L’iniziativa di stamane è stata promossa da Confederdia e Gruppo sit-in, ed è sostenuta anche dalle segreterie di Uil, Sardirs e Cgil funzione pubblica.

“Il precedente assessore regionale del Personale, Filippo Spanu – chiarisce Paola Naitana, veterinaria dell’Aras, portavoce del Gruppo sit-in e sindacalista di Confederdia – aveva lasciato una relazione dove si dice che il nostro passaggio in Laore porterebbe a un risparmio di oltre un milione di euro. Siccome si tratta di soldi pubblici ci rivolgeremo anche alla Corte dei Conti perché qualcuno dovrà rispondere per questo sperpero di denaro”. (Agi)

Mercoledì, 10 luglio 2019

