Lavori in via Arborea e via Aristana: modificato il progetto? Perché? Dibattito aperto a Oristano sull’intervento di rifacimento delle due strade

Continuano a far discutere i lavori di rifacimento delle via Aristana e via Arborea, finanziati a Oristano col piano Oristano Est. Dopo la pubblicazione della lettera di una lettrice, Alessandra Medde, in tanti hanno espresso una loro opinione. Soprattutto è stata manifestata una certa delusione per gli interventi quasi conclusi, rispetto alle aspettative di molti residenti. Di seguito pubblichiamo una seconda lettera di un altro nostro lettore che rappresenta ancora queste perplessità e che soprattutto ritiene sia stato modificato il progetto iniziale, chiedendo il perchè.

Buongiorno, mi associo alla lamentela della residente di Via Aristana Alessandra Medde nell’articolo del 9 Luglio 2019 pubblicato sul vs portale. Colgo l’occasione per segnalare quanto segue: nel giugno 2017 nell’aula consiliare del Comune di Oristano, è stato presentato alla cittadinanza e alla stampa il progetto Oristano Est che prevedeva tra l’altro la riqualificazione delle Vie Arborea e Aristana. Oggi Luglio 2019 i lavori nella Via Arborea sono pressoché terminati, ma non corrispondono a quanto presentato : infatti nei disegni originali, pubblicati peraltro sul vs sito linkoristano e credo unione sarda era prevista la pavimentazione di tutto il marciapiede (mi riferisco al lato dove io abito, con i numeri civici pari) dedicato ad ampia pista ciclabile con al centro delle piccole aiuole con alberature; invece , non si capisce il perché, è stata lasciata un area enorme interamente dedicata allo spazio verde, che ho sentito dire sarà ricoperta da una pacciamatura di quercia. Perché è stato modificato il progetto iniziale? Ma chi ha pensato questa cosa?

Questa enorme area verde sta creando e creerà notevole disagio, intanto perché allo stato attuale l’erba è alta e non è stata tagliata, quando scenderai dall’auto in sosta non calpesterai più il marciapiede come è logico che sia, ma se pioverà calpesterai il fango, poi calpesterai la pacciamatura, che non è come un marciapiede e non consentirà l’agevole camminamento dei passeggini , carrozzine per disabili, carrelli per consegna materiali, bombole gas ecc… verso le abitazioni.

Praticamente la pacciamatura “inghiottirà le ruote dei passeggini” e quant’altro ci si farà ruotare sopra. In alternativa direte voi si possono usare le poche passerelle pavimentate in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, peccato però che siano distanti tra loro circa 80-100mt e diventa poco agevole utilizzarle, se non per chi ci abita vicino. Inoltre poiché il ridotto marciapiede è anche pista ciclabile, correremo il rischio di essere investiti dai ciclisti che sfrecceranno davanti alle porte delle nostre abitazioni. Poi vorrei lamentare il fatto che è notevolmente diminuito il numero dei parcheggi auto e segnalare che l’aumentata distanza tra le abitazioni e la strada spesso autorizza gli addetti alla raccolta rifiuti a posizionare i mastelli svuotati, nello spazio destinato all’enorme area verde anziché riposizionarli nei punti dove sono stati prelevati. Invito tutti i residenti della Via Arborea e Via Aristana a segnalare eventuali altre anomalie che non ho indicato. Spero che il Comune ponga rimedio al più presto realizzando la pavimentazione secondo quanto previsto inizialmente e presentato alla cittadinanza.

Sandro Marras