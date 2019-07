Sequestrate 240 pasticche tipo "Viagra"

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Duecentoquaranta pastiglie di citrato di sildenafila da 100 milligrammi, sostanza che contiene il principio attivo del farmaco per aumentare le prestazioni sessuali (tipo "Viagra") sono state sequestrate all'aeroporto di Elmas nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti. La scoperta è stata fatta dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e Monopoli di Cagliari insieme ai Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari.

I medicinali, del tutto privi della necessaria documentazione doganale per l'ingresso in Italia e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni all'importazione, sono stati rinvenuti all'interno del bagaglio di una donna di 33 anni, proveniente dal Senegal. Dopo aver ottenuto il previsto parere dell'Autorità sanitaria, gli operatori hanno sequestrato i medicinali e denunciato la cittadina senegalese alla Procura della Repubblica.