Incidente stradale alle prime luci del mattino in via Bixio a Cagliari.

Una 21enne cagliaritana alla guida di una Fiat 500 stava rientrando a casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, si è scontrata con una Peugeot 307 in sosta alla sua destra e dopo pochi metri si è ribaltata sul fianco sinistro.

La giovane è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, perde il controllo e l’auto si ribalta: ferita una giovane in via Bixio proviene da Casteddu On line.