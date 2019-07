Sanluri, sgravi fiscali con il compostaggio domestico: come fare domanda

Sanluri, 10 luglio 2019 – D’ora in poi i cittadini interessati a trasformare i loro scarti alimentari in compost potranno farlo ottenendo anche uno sgravio fiscale sulla bolletta.

Gli interessati potranno presentare domanda con l’impegno di attivare il compostaggio domestico in alternativa all’utilizzo del servizio di raccolta dell’umido.

Sgravi fiscali annuali

Per utenze domestiche composte da 6 persone e più: € 60

Per utenze domestiche composte da 5 persone: € 55

Per utenze domestiche composte da 4 persone: € 50

Per utenze domestiche composte da 3 persone: 45

Per utenze domestiche composte da 2 persone: € 40

Per utenze domestiche composte da 1 persona: € 30

Persone interessate

Tutti i cittadini che decidono di effettuare il compostaggio si impegnano a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici di uso domestico provenienti dalla cucina o da attività di giardinaggio.

Non tutti possono effettuare il compostaggio, le abitazioni devono avere un giardino o un orto e devono essere rispettate una serie di misure e prescrizioni e si devono rispettare le distanze minime rispetto alle altre abitazioni. Ad esempio la compostiera deve essere posizionata a diretto contatto con il terreno e in una zona ombrosa.

Compiti dell’Unione dei Comuni

L’Unione dei Comuni fornirà ai richiedenti le informazioni e organizzerà un corso per il corretto uso della compostiera e del compostaggio.

I cittadini che intendono aderire dovranno sottoscrivere una convenzione compilando una richiesta (modulo A) e inviarla direttamente all’Unione dei Comuni (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o al protocollo del Comune di Sanluri (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

<Con il compostaggio facciamo un altro passo importante verso una svolta ecologista che si trasforma in un risparmio in bolletta per chi la applica> dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi. Dello stesso avviso l’assessore all’Ambiente Polo Usai: <Stiamo facendo un buon lavoro i nostri concittadini hanno raggiunto l’ottimo risultato di oltre l’83 per cento di differenziata. Il compostaggio rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un saggio utilizzo dei rifiuti accompagnato da uno sconto sulla Tari>.

