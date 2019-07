Fiamme nella notte a Quartu, distrutte dal rogo due auto in via Nurra

Quartu, incendio di due auto in sosta nella notte.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti stanotte a Quartu per l’incendio di due autovetture in sosta in via Nurra.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento dalla sede centrale, con un’autopompa e il supporto di un’autobotte.

All’arrivo sul posto gli operatori hanno spento le fiamme che hanno coinvolto interamente le auto, e hanno messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

