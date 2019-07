Bus perde lubrificante in strada, incidenti a Cagliari: motociclisti scivolano sull’asfalto a Castello

Un bus, probabilmente a causa di un guasto, ha rovesciato lubrificante tra via Fiume e via Badas. Il liquido ha reso l’asfalto viscido e insidioso e ha provocato incidenti in via Badas: prima dell’intervento della municipale, alcuni motocicli sono scivolati sul manto stradale reso viscido dal lubrificante, anche se per fortuna i conducenti non hanno riportato conseguenza di rilievo. Off limits alle auto via Badas nel tratto compreso tra largo Maxia e piazza Arsenale, viale Buoncammino nel tratto compreso tra via Fiume e portico Cristina e la stessa piazza Arsenale, sono state chiuse al traffico veicolare.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Municipale, dei Carabinieri anche squadre del Ctm per la chiusura delle strade e squadre dei VV.F. e del Comune. per eliminare il pericolo. La strada è stata messa in sicurezza e riaperta al traffico.

