A causa di una perdita di lubrificante (e per la conseguente pavimentazione stradale resa viscida e particolarmente pericolosa), per guasto meccanico, da un mezzo pubblico in transito, via Badas nel tratto compreso tra largo Maxia e piazza Arsenale, viale Buoncammino nel tratto compreso tra via Fiume e portico Cristina e la stessa piazza Arsenale, sono state chiuse al traffico veicolare.

Sul posto pattuglie della Polizia Municipale, dei Carabinieri per la chiusura delle strade e squadre dei VV.F. e del Comune. per eliminare il pericolo

L'articolo Cagliari, maxi chiazza di lubrificante in strada: chiuse al traffico Porta Cristina e S’Avanzada proviene da Casteddu On line.