L’ira di Briatore: “Isola irraggiungibile e così tutti a Ibiza, non c’è turismo in Sardegna”

“Passeggeri in arrivo a Olbia nel 2018: 3milioni Ibiza: 8 milioni e Mikonos:1.5 milioni. Non c’è turismo in Sardegna. Per trovare voli per Ibiza e per le Baleari non c’è problema. Per la Sardegna impossibile”. Così nel proprio profilo Instagram Flavio Briatore, il celebre imprenditore, noto per il Billionaire di Porto Cervo che ha postato due foto che illustrano il traffico aereo delle Baleari e quello della Sardegna.

E sui social esplode la polemica.

