Mega incendio a Uta. Gli elicotteri della flotta aerea del Corpo forestale decollati dalle basi di Pula, Villasalto e Marganai sono intervenuti in località “S’acqua frisca”. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Capoterra coadiuvato dal personale della Stazione forestale di Cagliari e da tre squadre di volontari di Uta e Assemini. L’ incendio ha interessato eucalipteti e mandorleti per una superficie di 15 ettari. Gli elicotteri si sono allontanati per fine intervento alle ore 14:40.

Ed ecco il bollettino di oggi. Incendio nelle campagne di San Giovanni Suergiu che ha interessato macchia mediterranea per una superficie di circa 2 ettari e a Carbonia, in località “C. S’ortu de is Braus”. Un altro incendio a Villagrande Strisali, località “C. Ballarisolu”, dove è stato colpito un uliveto di circa 200 mq e a Macomer, località “N.ghe Su Tilibirche”. Sei ettari in fiamme a Sassari in località “Santa Barbara e nelle campagne di Villanova Monteleone, località “Pod.e Mandra Sa Perda”,

L'articolo Mega incendio a Uta: in fiamme 15 ettari di campi di mandorli e eucaliptus proviene da Casteddu On line.