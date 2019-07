CALCIO, L’allenamento pomeridiano del Cagliari ad Aritzo

Sessione pomeridiana allo Stadio del Vento di Aritzo per il Cagliari. Spazio ad alcune partitelle, a ritmo di gol, che hanno chiuso la seconda giornata del preritiro precampionato.

Pallone. Contrariamente alla mattina, il meteo ha lasciato tranquilli i protagonisti rossoblù allo Stadio del Vento. La parte del protagonista è stata recitata dal pallone, scaraventato in rete a ripetizione nel corso di alcune partitelle. Squadra divisa in tre gruppi – bianchi, verdi e blu – che si sono affrontati in un mini torneo su campo ridotto e porte regolamentari.

Gol. Tante reti realizzate, grazie a combinazioni in velocità e grande competizione fra i partecipanti. Sugli scudi il bulgaro Despodov, autore di tre reti complessive e parso in buone condizioni. A segno in ordine sparso anche Ionita, Ragatzu (due volte a testa), Castro, Caligara, Han e Pavoletti. Nuova seduta domattina alle 9.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)