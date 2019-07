A processo ex comandante Cc Bacile

(ANSA) - CAGLIARI, 9 LUG - Sono accusati di avere adottato "illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici" di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei carabinieri, avvenuti a Sassari. Per questo l'ex comandante regionale dell'Arma, Antonio Bacile, Gianni Pitzianti, delegato del Cocer-Cobar, l'organismo di rappresentanza dell'Arma, insieme con l'ex comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma per l'accusa di abuso d'ufficio.

Il processo è stato fissato al prossimo 5 novembre. Il giudice ha, invece, fatto cadere l'accusa di omissione di atti di ufficio per Del Sette e Bacile. L'inchiesta era stata avviata dalla Procura di Sassari e poi trasferita a Roma per competenza territoriale.