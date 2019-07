Ventisette migranti in poche ore nel Sulcis, Fdi: “Forze armate a presidiare i confini”

“Fratelli d’Italia chiede che le Forze armate siano destinate a presidiare i confini marittimi per fermare il traffico illegale di immigrati”.

Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Difesa che assieme ai colleghi Prisco e Varchi ha presentato un emendamento al dl Sicurezza bis.

“Davanti ai nuovi sbarchi di algerini – aggiunge Deidda – che anche quest’oggi sono arrivati in Sardegna e davanti alla sfida lanciata dalle ONG alle leggi italiane e alla nostra Sovranità, dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire legalità ed evitare le morti in mare”.

“Dobbiamo contrastare l’arroganza e il cinismo di chi non vuole rispettare le leggi – conclude il deputato di FDI – e la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e le nostre Forze Armate che ringraziamo per i quotidiani sacrifici, sono delle eccellenze che possono e debbono essere schierate in prima linea”.

“In tutto 27 arrivi in mezza giornata”, scrive nella propria pagina facebook l’ex deputato Mauro Pili, “altri 14 algerini sono stati appena rintracciati a Sant’Antioco. Si sommano ai tredici migranti sbarcati stamane all’alba e rintracciati nel litorale di Porto Pino, nell’area adiacente la base militare di Teulada

Il nuovo sbarco è stato intercettato in due fasi, prima tre uomini adulti, mentre percorrevano una stradina in località “S’acqua ‘e sa canna”.

In lontananza è stato poi avvistato un barchino in fase di affondamento, che secondo quanto riferito dai tre migranti era il loro mezzo utilizzato per approdare in Sardegna, dopo essere partiti dalla città di Annaba, in Algeria. La motovedetta della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, ha appena recuperato nell’isola Del Toro altri undici migranti, la barca su cui stavano viaggiando è affondata poco prima dello sbarco”.

