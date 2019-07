Taglio dei vitalizi per 309 ex consiglieri regionali: domani si vota

Il risparmio dovrebbe essere di 1,6 milioni di euro l’anno

La proposta di legge sullo ‘status’ dei consiglieri regionali per tagliare i vitalizi di 309 ex onorevoli eletti prima del 2014 verrà discussa dall’assemblea sarda domani pomeriggio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è riunita nel primo pomeriggio. É previsto che venga approvata domani.

Giovedì scorso la Prima commissione (Autonomia e ordinamento regionale), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), aveva dato il via libera all’unanimità al testo che prevede la revisione del meccanismo dei vitalizi, concordata lo scorso aprile in sede di Conferenze Stato-Regione: agli ex onorevoli che ancora li percepiscono, per un costo di circa 17 milioni di euro l’anno a pesare sul bilancio interno dell’Assemblea sarda, sarà applicato il sistema contributivo al posto di quello retributivo, che finora ha consentito di elargire importi generosi fino a circa 5 mila euro netti. Il risparmio per le casse della Regione è stimato in 1,6 milioni di euro l’anno.

La proposta di legge che domani sarà portata in aula non contiene la parte – oggetto di vivaci polemiche a giugno, durante la campagna elettorale per le comunali in Sardegna – che avrebbe introdotto un nuovo sistema ‘pensionistico’ per gli attuali consiglieri regionali, tramite le cosiddette ‘indennita’ differite’.

Se approvato, il testo stralciato avrebbe introdotto un assegno mensile che i consiglieri regionali avrebbero potuto riscuotere al compimento dei 65 anni se rimasti in carica per un solo quinquennio: la spesa prevista era di 1 milione 149.984 euro l’anno, di 5 milioni 749.920 per l’intera legislatura. (Agi)

Martedì, 9 luglio 2019

L'articolo Taglio dei vitalizi per 309 ex consiglieri regionali: domani si vota sembra essere il primo su LinkOristano.it.