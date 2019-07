Costa Rei, ladri senza cuore rubano le maschere in legno di un artista: “Il lavoro della mia vita…aiutatemi”. Lo sfogo di Claudio Lallai, che si è visto derubato a Costa Rei delle sue opere artistiche: “Salve a tutti, questi lavori lignei mi sono stati rubati nella zona di Costa Rei l’altro ieri pomeriggio. Tutto il mio lavoro diciamo di una vita. I miserabili mi hanno messo in ginocchio, chiedo occhi aperti a tutti quanti voi in giro per mercati estivi. I miei sono lavori dal taglio speciale, riconoscibilissimi. Grazie a tutti e is Manus cancaradas a custa zenia de…”, l’appello diffuso a Casteddu Online dell’artista Claudio Lallai. Aiutiamo a fargli ritrovare le opere!

