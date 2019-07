“Punta Molentis, ecco i turisti che tranquillamente piazzano ombrelloni nelle dune vietate”. Le dune da proteggere, nelle spiagge dorate di Villasimius: a Punta Molentis, come denunciano i nostri lettori, non sempre le ordinanze vengono rispettate…Ed ecco i turisti beatamente al sole di fronte ai cartelli che chiedono di non calpestarle neanche, le dune. Nella stessa spiaggia dove nei giorni scorsi il Grig aveva segnalato “un pezzo di mare recintato”, pare però a causa di una mareggiata. “Alcuni turisti sulle dune rispondono che loro pagano il biglietto…- denuncia il nostro lettore Carlo- anche se gli fai notare l’ordinanza sindacale nei cartelli esposti a fianco, che riguardano anche Campulongu. Le sanzioni previste per i trasgressori variano da 25 a 500 euro.

